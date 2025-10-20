Швейцарія придбає радари ППО в Італії

Швейцарія обрала італійську збройову компанію Leonardo підрядником для закупівлі напівмобільних радарів малого радіусу дії для моніторингу повітряного простору.

Як пише "Європейська правда", про це в понеділок повідомило Федеральне управління озброєнь Швейцарії.

У грудні 2024 року Федеральне управління озброєнь Швейцарії попросило сімох виробників подати свої пропозиції щодо мобільних радарів ППО малого радіусу дії.

"Контракт на цю важливу нову спроможність швейцарських ВПС отримав італійський виробник Leonardo з його радіолокаційною системою TMMR", – ідеться в повідомленні.

Як пояснило відомство з оборонних закупівель Швейцарії, нині Військово-повітряні сили країни не мають засобів для спостереження за повітряним простором на низькій висоті.

Закупівлю системи TMMR планують здійснювати поетапно: якщо перший рада добре зарекомендує себе у військах, до 2028 року "планується закупівля кількох радіолокаційних систем для завершення нарощування потенціалу", ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у липні 2025 року Швейцарія та Німеччина підписали угоду про спільну закупівлю декількох наземних систем протиповітряної оборони IRIS-T у межах ініціативи "Небесний щит".

