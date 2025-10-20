Швейцария приобретет радары ПВО в Италии

Швейцария выбрала итальянскую оружейную компанию Leonardo подрядчиком для закупки полумобильных радаров малого радиуса действия для мониторинга воздушного пространства.

Как пишет "Европейская правда", об этом в понедельник сообщило Федеральное управление вооружений Швейцарии.

В декабре 2024 года Федеральное управление вооружений Швейцарии попросило семерых производителей подать свои предложения по мобильным радарам ПВО малого радиуса действия.

"Контракт на эту важную новую способность швейцарских ВВС получил итальянский производитель Leonardo с его радиолокационной системой TMMR", – говорится в сообщении.

Как пояснило ведомство по оборонным закупкам Швейцарии, в настоящее время Военно-воздушные силы страны не имеют средств для наблюдения за воздушным пространством на низкой высоте.

Закупку системы TMMR планируют осуществлять поэтапно: если первый радар хорошо зарекомендует себя в войсках, до 2028 года "планируется закупка нескольких радиолокационных систем для завершения наращивания потенциала", говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2025 года Швейцария и Германия подписали соглашение о совместной закупке нескольких наземных систем противовоздушной обороны IRIS-T в рамках инициативы "Небесный щит".

