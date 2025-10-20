Назвали попередню причину смертельної аварії фунікулера в Лісабоні

Група експертів у попередньому звіті про причину аварії фунікулера "Глорія" в Лісабоні на початку вересня, яка забрала життя 16 людей, вказала на проблеми з його технічним обслуговуванням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Portugal.

Технічні фахівці, які укладали звіт щодо аварії "Глорії", дійшли висновку, що трос фунікулера, його технічне обслуговування та система гальм містили серйозні несправності.

Серед іншого, муніципальна компанія Carris, яка обслуговувала фунікулер, встановила на нього кабель, який не відповідав вимогам безпеки, а також не провела інспекцій безпеки, хоча у звітності вони були позначені як виконані.

У попередньому звіті також підтвердили, що фунікулер перед тим уже зазнав двох аварій у жовтні 2024 і травні 2025 року.

Повний звіт про аварію "Глорії" має бути оприлюднений наступного року.

Нагадаємо, вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів 3 вересня.

Внаслідок аварії загинули 16 людей: троє британців, двоє південнокорейців, двоє канадців, одна француженка, одна швейцарка, один американець і один українець.