У Португалії назвали національності 11 іноземців, які загинули в аварії фунікулера в Лісабоні

Одинадцять іноземних громадян були серед 16 загиблих під час аварії одного з популярних лісабонських фунікулерів цього тижня, повідомила в п'ятницю португальська влада.

Троє британців, двоє південнокорейців, двоє канадців, одна француженка, одна швейцарка, один американець і один українець загинули разом з п'ятьма португальцями в результаті трагедії, що сталася в середу, повідомляє поліція.

На відміну від інформації, оприлюдненої напередодні, серед загиблих немає громадян Німеччини, додали в поліції, але серед поранених є троє, в тому числі трирічна дитина.

Загалом, за даними екстрених служб, поранення отримали близько 20 осіб, у тому числі щонайменше 11 іноземців.

Серед загиблих португальців – четверо співробітників одного соціального закладу, чиї офіси розташовані на вершині крутого схилу, який обслуговує фунікулер.

Уламки столітнього фунікулера "Глорія", що врізався в будівлю, були розчищені в ніч з четверга проти п'ятниці, відновивши видимість нормального життя на вулиці, де сталася катастрофа.

Місцеві ЗМІ висловлюють різні припущення щодо причини аварії: від розриву високовольтних кабелів до технічного обслуговування, яке проводив лісабонський оператор громадського транспорту Carris.

"Сталося щось незвичайне, що раптово обірвало кабель, і саме на цьому має зосередитися розслідування", – сказав Карлос Мінеріо Айрес, колишній голова португальського інженерного регуляторного органу, в інтерв'ю телекомпанії SIC.

Але керівник Carris неодноразово захищав політику компанії щодо технічного обслуговування обладнання, наполягаючи на тому, що процедури були "скрупульозно дотримані".

"Ми не можемо виходити з того, що проблема полягає в кабелі. Це покаже розслідування", – сказав Педро Богаш.

Португальські ЗМІ опублікували звіт щоденної перевірки, проведеної вранці в день трагедії, який свідчить про те, що операційна система працювала безперебійно.

За даними щотижневого видання Expresso, кількість пасажирів, які користуються трьома фунікулерами, що експлуатуються компанією Carris в Лісабоні, в період між 2022 і 2024 роками зросла на 53 відсотки, до 1,5 мільйона пасажирів минулого року.

За словами очевидців, один з двох жовтих вагонів фунікулера, які з'єднані тросом у системі противаг, на повній швидкості помчав вниз крутою вулицею, зійшов з рейок на повороті і врізався в будівлю.