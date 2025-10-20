Назвали предварительную причину смертельной аварии фуникулера в Лиссабоне

Группа экспертов в предварительном отчете о причине аварии фуникулера "Глория" в Лиссабоне в начале сентября, унесшей жизни 16 человек, указала на проблемы с его техническим обслуживанием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Portugal.

Технические специалисты, которые составляли отчет об аварии "Глории", пришли к выводу, что трос фуникулера, его техническое обслуживание и система тормозов содержали серьезные неисправности.

Среди прочего, муниципальная компания Carris, которая обслуживала фуникулер, установила на него кабель, который не соответствовал требованиям безопасности, а также не провела инспекции безопасности, хотя в отчетности они были отмечены как выполненные.

В предварительном отчете также подтвердили, что фуникулер перед этим уже подвергся двум авариям в октябре 2024 и мае 2025 года.

Полный отчет об аварии "Глории" должен быть обнародован в следующем году.

Напомним, вагон фуникулера, соединяющий районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов во время одного из рейсов 3 сентября.

В результате аварии погибли 16 человек: трое британцев, двое южнокорейцев, двое канадцев, одна француженка, одна швейцарка, один американец и один украинец.