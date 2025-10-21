Сенат США відклав нові санкції проти Росії до зустрічі Трампа з Путіним

Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив, що ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії та її торговельних партнерів у Сенаті США відклали.

Його слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

Тьюн заявив, що ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії та її торговельних партнерів у Сенаті США відклали до зустрічі американського президента Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна.

"Я думаю, вони вважають, що потрібно подивитися, як пройде ця зустріч з Путіним через кілька тижнів", – сказав він.

Лідер більшості в Сенаті зазначив, що перебуває в тісному контакті з республіканцем Ліндсі Гремом, який координує санкції з Білим домом.

"Я думаю, що зараз [Грем] працює з Білим домом, намагаючись визначити, чи буде ця зустріч, яка відбудеться через кілька тижнів, плідною", – додав Тьюн.

Окрім цього, неназваний співрозмовник також зазначив, що законопроєкт "фактично заморожений" до зустрічі Трампа і Путіна.

Нагадаємо, 16 жовтня Тьюн заявив про готовність винести на голосування давно застряглий законопроєкт про санкції проти Росії.

Того ж дня американський президент мав розмову із Путіним, після якої заявив, що наразі "не ідеальний час", щоб запроваджувати додаткові санкції проти прибутку Росії з енергоресурсів.

Також після тієї розмови Трамп оголосив, що вони з очільником Кремля планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.