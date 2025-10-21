Сенат США отложил новые санкции против России до встречи Трампа с Путиным

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что принятие законопроекта о новых санкциях против России и ее торговых партнеров в Сенате США отложили.

Его слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Тьюн заявил, что принятие законопроекта о новых санкциях против России и ее торговых партнеров в Сенате США отложили до встречи американского президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

"Я думаю, они считают, что нужно посмотреть, как пройдет эта встреча с Путиным через несколько недель", – сказал он.

Лидер большинства в Сенате отметил, что находится в тесном контакте с республиканцем Линдси Грэмом, который координирует санкции с Белым домом.

"Я думаю, что сейчас [Грэм] работает с Белым домом, пытаясь определить, будет ли эта встреча, которая состоится через несколько недель, плодотворной", – добавил Тьюн.

Кроме этого, неназванный собеседник также отметил, что законопроект "фактически заморожен" до встречи Трампа и Путина.

Напомним, 16 октября Тьюн заявил о готовности вынести на голосование давно застрявший законопроект о санкциях против России.

В тот же день американский президент провел беседу с Путиным, после которой заявил, что сейчас "не идеальное время" для введения дополнительных санкций против прибыли России от энергоресурсов.

Также после того разговора Трамп объявил, что они с главой Кремля планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны.