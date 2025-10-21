Східне крило Білого дому частково демонтують для "великої чудової бальної зали" Трампа

У східному крилі Білого дому почалися демонтажні роботи для реалізації ідеї президента Дональда Трампа з будівництвом там великої бальної зали для урочистих прийомів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, також про це повідомляє CNN.

Трамп оголосив, що на території Білого дому почалися роботи для будівництва "нової, великої прекрасної бальної зали".

"Будучи повністю відокремленим від безпосередньо Білого дому, східне крило під час цього процесу зазнає повної модернізації і стане гарнішим, ніж будь-коли, коли все буде готово. Понад 150 років кожен президент мріяв про бальну залу у Білому домі, щоб приймати гостей на великих прийомах, державних візитах тощо. Для мене честь бути першим президентом, який нарешті запустив цей необхідний процес – і з нульовими витратами для американських платників податків", – заявив Трамп.

За його словами, кошти на масштабну перебудову надають "багато щедрих патріотів і великих американських компаній".

CNN 20 жовтня зафільмували на місці роботу екскаватора, що почав зносити фрагменти східного крила.

Kevin Dietsch

Про плани Трампа на бальну залу у цьому місці було відомо вже деякий час. У тому числі Білий дім оприлюднював ескізи зали з розкішним інтер’єром, що нагадує позолочені зали його приватних клубів. Реалізація ідеї коштуватиме близько 200 млн доларів.

У Білому домі кажуть, що зала буде мати 650 сидячих місці. Це утричі більше, ніж місткість найбільшої на цей час Східної кімнати Білого дому.

На нещодавній вечері з донорами Трамп запевнив, що нова зала не буде порушувати архітектурний стиль Білого дому. "Нова річ – це коли ви будуєте суперсучасну будівлю поруч зі старовинною, і я думаю, що це добре, але не наважуся робити таке із Білим домом", – сказав він.

З відео CNN

Комунікаційний директор Білого дому Стівен Ченг у понеділок опублікував кадри перебудови у Білому домі у 50-х роках, за адміністрації Трумана, після обурених відгуків через початок демонтажу. У ті роки причиною став інженерний висновок, що будівля потребує реконструкції, інакше існує загроза обвалу.

"Будівництво завжди було частиною еволюції Білого дому. Невдахам, які квапляться з критикою, варто припинити хапатися за перли і зрозуміти, що будівля потребує модернізації. Інакше ви просто живете у минулому", – написав він.

Нагадаємо, Трамп оголосив, що США прийматимуть наступний саміт G20 у його гольф-комплексі.