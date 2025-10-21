Восточное крыло Белого дома частично демонтируют для бального зала Трампа

В восточном крыле Белого дома начались демонтажные работы для реализации идеи президента Дональда Трампа по строительству там большого бального зала для торжественных приемов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, также об этом сообщает CNN.

Трамп объявил, что на территории Белого дома начались работы по строительству "нового, большого прекрасного бального зала".

"Будучи полностью отделенным от непосредственно Белого дома, восточное крыло в ходе этого процесса подвергнется полной модернизации и станет красивее, чем когда-либо, когда все будет готово. Более 150 лет каждый президент мечтал о бальном зале в Белом доме, чтобы принимать гостей на больших приемах, государственных визитах и т.д. Для меня честь быть первым президентом, который наконец запустил этот необходимый процесс – и с нулевыми затратами для американских налогоплательщиков", – заявил Трамп.

По его словам, средства на масштабную перестройку предоставляют "многие щедрые патриоты и крупные американские компании".

CNN 20 октября засняли на месте работу экскаватора, который начал сносить фрагменты восточного крыла.

Kevin Dietsch

О планах Трампа построить в этом месте бальный зал было известно уже некоторое время. В том числе Белый дом обнародовал эскизы зала с роскошным интерьером, напоминающим позолоченные залы его частных клубов. Реализация идеи обойдется примерно в 200 млн долларов.

В Белом доме говорят, что зал будет иметь 650 сидячих мест. Это в три раза больше, чем вместимость крупнейшей на данный момент Восточной комнаты Белого дома.

Из видео CNN

На недавнем ужине с донорами Трамп заверил, что новый зал не будет нарушать архитектурный стиль Белого дома. "Новая вещь – это когда вы строите суперсовременное здание рядом со старинным, и я думаю, что это хорошо, но не решаюсь делать такое с Белым домом", – сказал он.

Коммуникационный директор Белого дома Стивен Ченг в понедельник опубликовал кадры перестройки в Белом доме в 50-х годах, при администрации Трумана, после возмущенных отзывов из-за начала демонтажа. В те годы причиной стало инженерное заключение, что здание нуждается в реконструкции, иначе существует угроза обрушения.

"Строительство всегда было частью эволюции Белого дома. Неудачникам, которые спешат с критикой, стоит перестать хвататься за перлы и понять, что здание нуждается в модернизации. Иначе вы просто живете в прошлом", – написал он.

Напомним, Трамп объявил, что США будут принимать следующий саммит G20 в его гольф-комплексе.