ЗМІ: у Мінфіні США сказали працівникам не поширювати фото демонтажу частини Білого дому

У Міністерстві фінансів США, що розташоване поруч з Білим домом, розіслали розпорядження співробітникам не поширювати фото демонтажу у східному крилі Білого дому задля будівництва бальної зали за задумом Трампа.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

У Мінфіні розіслали інструкції співробітникам не ділитися фотографіями демонтажних робіт – які вони можуть знімати з найкращого ракурсу завдяки розташуванню будівлі.

"Під час ходу будівельних робіт на території Білого дому співробітникам слід утриматися від фотографування та поширення цих фото, включно зі східним крилом, без погодження з Офісом зв’язків з громадськістю", – йдеться у вечірньому електронному листі для співробітників, з яким ознайомились журналісти.

Видання надіслало запит до Мінфіну та Білого дому з питаннями, чим обгрунтовують таку заборону, але поки не отримали відповіді.

Нагадаємо, 20 жовтня Трамп оголосив про початок робіт у східному крилі Білого дому для реалізації його ідеї з будівництвом там великої бальної зали для урочистих прийомів, а ЗМІ показали кадри демонтажу.

Хоча про задум оголосили ще кілька місяців тому, це спричинило великий суспільний резонанс.

Реалізація ідеї коштуватиме близько 200 млн доларів.

У Білому домі кажуть, що зала буде мати 650 сидячих місць. Це утричі більше, ніж місткість найбільшої на цей час Східної кімнати Білого дому.

На нещодавній вечері з донорами Трамп запевнив, що нова зала не буде порушувати архітектурний стиль Білого дому.