СМИ: в Минфине США сказали сотрудникам не распространять фото демонтажа части Белого дома

В Министерстве финансов США, расположенном рядом с Белым домом, разослали распоряжение сотрудникам не распространять фото демонтажа в восточном крыле Белого дома для строительства бального зала по замыслу Трампа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

В Минфине разослали инструкции сотрудникам не делиться фотографиями демонтажных работ, которые они могут снимать с самого лучшего ракурса благодаря расположению здания.

"Во время хода строительных работ на территории Белого дома сотрудникам следует воздержаться от фотографирования и распространения этих фото, включая восточное крыло, без согласования с Офисом по связям с общественностью", – говорится в вечернем электронном письме для сотрудников, с которым ознакомились журналисты.

Издание направило запрос в Минфин и Белый дом с вопросами, чем обосновывают такой запрет, но пока не получило ответа.

Напомним, 20 октября Трамп объявил о начале работ в восточном крыле Белого дома для реализации его идеи по строительству там большого бального зала для торжественных приемов, а СМИ показали кадры демонтажа, что вызвало большой общественный резонанс.

Реализация идеи будет стоить около 200 млн долларов.

В Белом доме говорят, что зал будет иметь 650 сидячих мест. Это в три раза больше, чем вместимость самой большой на данный момент Восточной комнаты Белого дома.

На недавнем ужине с донорами Трамп заверил, что новый зал не будет нарушать архитектурный стиль Белого дома.