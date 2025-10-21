Україна просить ЄС розпочати неофіційний процес, поки Угорщина блокує вступні переговори

Україна потребує передбачуваності з боку ЄС у відповіді на проєвропейські реформи і вважає, що є простір для руху навіть зараз, за наявності вето угорського прем'єра Віктора Орбана.

Про це заявив очільник Урядового офісу з координації європейської інтеграції Олександр Ільков у виступі на Accession Exchange Forum у Києві.

Ільков підкреслив, що Україна продовжує технічну підготовку до переговорів попри те, що Угорщина блокує юридичне рішення про їхній початок. "До кінця року Україна буде абсолютно готова до відкриття усіх шести кластерів", – запевнив він, нагадавши, що робота щодо кластерів 1, 2 та 6 вже завершена.

"Ми наближаємося до моменту, де передбачуваність наших партнерів – абсолютно необхідна. Ми не просимо про поступки. Наш запит – передбачуваність. Нам потрібна дорожня карта, де певний досягнутий прогрес призводить до певних рішень", – пояснив він.

Олександр Ільков наголосив, що уряд налаштований продовжувати рух до вступу попри наявну перепону, якою є угорське вето. Для цього він пропонує запровадити новий елемент вступного процесу, який зближатиме Україну та ЄС ще до офіційного відкриття переговорів – формат неофіційних консультацій, у яких Україна та ЄС можуть просуватися шляхом переговорів.

"Ми розуміємо, що консультації лишаються неформальними і не можуть замінити переговорні процедури", – підкреслив він.

Варто зауважити, що донедавна в Києві виступали проти "неофіційних" треків у рамках розширення, наполягаючи на офіційному відкритті кластерів. Останнім часом звучать сигнали про те, що Україна готова розглядати і неформальний шлях.

Раніше "Європейська правда" пропонувала ЄС розглянути "двоступеневий" шлях відкриття переговорів. Деталі – у статті "Нова дорога в обхід Орбана".

Повідомлялося також, що у Євросоюзі обговорюють нову модель вступу України – без повного права голосу.

Читайте також: Опублікований "тіньовий звіт" про виконання Україною ключових глав переговорів з ЄС.