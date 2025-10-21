Украина просит ЕС начать неофициальный процесс, пока Венгрия блокирует вступительные переговоры

Украина нуждается в предсказуемости со стороны ЕС в ответе на проевропейские реформы и считает, что есть пространство для продвижения даже сейчас, при наличии вето венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом заявил глава Правительственного офиса по координации европейской интеграции Александр Ильков в выступлении на Accession Exchange Forum в Киеве.

Ильков подчеркнул, что Украина продолжает техническую подготовку к переговорам, несмотря на то, что Венгрия блокирует юридическое решение об их начале. "До конца года Украина будет абсолютно готова к открытию всех шести кластеров", – заверил он, напомнив, что работа по кластерам 1, 2 и 6 уже завершена.

"Мы приближаемся к моменту, где предсказуемость наших партнеров – абсолютно необходима. Мы не просим об уступках. Наш запрос – предсказуемость. Нам нужна дорожная карта, где определенный достигнутый прогресс приводит к определенным решениям", – пояснил он.

Александр Ильков отметил, что правительство настроено продолжать движение к вступлению, несмотря на имеющуюся преграду, которой является венгерское вето. Для этого он предлагает ввести новый элемент вступительного процесса, который будет сближать Украину и ЕС еще до официального открытия переговоров – формат неофициальных консультаций, в которых Украина и ЕС могут продвигаться по пути переговоров.

"Мы понимаем, что консультации остаются неформальными и не могут заменить переговорные процедуры", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что до недавнего времени в Киеве выступали против "неофициальных" треков в рамках расширения, настаивая на официальном открытии кластеров. В последнее время звучат сигналы о том, что Украина готова рассматривать и неформальный путь.

Ранее "Европейская правда" предлагала ЕС рассмотреть "двухступенчатый" путь открытия переговоров. Детали – в статье "Новая дорога в обход Орбана".

Сообщалось также, что в Евросоюзе обсуждают новую модель вступления Украины – без полного права голоса.

Читайте также: Опубликован "теневой отчет" о выполнении Украиной ключевых глав переговоров с ЕС.