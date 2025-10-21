Лидер ЕНП намекнул, что может сорвать соглашение с социалистами по главе Европарламента

Президент правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер во вторник отказался подтвердить намерение передать должность президента Европейского парламента социалистам, как это предусмотрено соглашением на 2027 год.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Это может стать серьезным ударом по стабильности правящей коалиции в Европарламенте, поскольку Вебер намекнул, что может добиваться третьего срока для Роберты Метсолы, мальтийской консерваторки, которая сейчас занимает должность президента Европарламента.

Президент Партии европейских социалистов Стефан Лёвен на прошлой неделе заявил, что ЕНП должен придерживаться соглашения, подписанного после выборов в Европарламент 2024 года, согласно которому должность председателя парламента в 2027 году должны передать представителю левоцентристской политической семьи. На пресс-конференции в Страсбурге во вторник утром Вебер саркастически ответил Лёвену.

"Также была договоренность, что социалисты готовы к сотрудничеству, и я думаю, что в течение следующих полутора лет они могут показать свою надежность", – сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли он придерживаться соглашения.

Вебер упомянул о голосовании, запланированном на среду, по пакету мер по упрощению экологических правил, во время которого некоторые депутаты от социалистов намерены проголосовать против, нарушив договоренность с ЕНП поддержать этот документ.

"Социалисты хватаются за должности, но не выполняют того, чего от них на самом деле ожидают люди", – добавил он.

Социалисты настаивают, что существует письменное соглашение о распределении власти между ЕНП, группой социалистов и демократов и либеральной группой Renew Europe, которым определено, как разделены ключевые должности в институтах ЕС.

"У нас есть соглашение. Оно было заключено после выборов, и оно до сих пор действует", – заявил Лёвен в пятницу, предостерегая, что ЕНП должен его придерживаться, "если хочет сохранить нормальные рабочие отношения в Брюсселе".

Впрочем, за кулисами многие депутаты и сотрудники из левоцентристской группы ожидают, что ЕНП попытается нарушить договоренность, чтобы обеспечить Метсоле третий срок.

Их опасения усиливаются тем, что социалисты уже возглавляют Европейский совет – его президентом является бывший премьер Португалии Антониу Кошта. Поэтому маловероятно, что ЕНП согласится, чтобы левоцентристская сила, которая в последние годы потеряла политический вес в большинстве стран ЕС, возглавляла два из трех главных институтов Евросоюза.