У Нідерландах застерегли від надмірної довіри до чат-ботів з ШІ при голосуванні на виборах

Нідерландський наглядовий орган із захисту даних попередив виборців не звертатися до чат-ботів зі штучним інтелектом за порадами щодо голосування напередодні загальних виборів в країні, які відбудуться наступного тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Чат-боти зі штучним інтелектом дають дуже спотворене і поляризоване зображення нідерландського політичного ландшафту", – попереджає наглядова організація із захисту даних у дослідженні, опублікованому у вівторок.

"Ми застерігаємо від використання чат-ботів зі штучним інтелектом для порад щодо голосування, оскільки їхні дії не є прозорими і не піддаються перевірці", – заявила Монік Вердьє, віцеголова відомства.

Вона закликала розробників чат-ботів "запобігти використанню їхніх систем для порад щодо голосування".

Наступної середи нідерландські виборці обирають новий парламент.

Нідерландський орган із захисту даних провів експеримент щодо того, як партії були представлені в порадах щодо голосування чотирма різними чат-ботами, включаючи ChatGPT від OpenAI, Gemini від Google, Grok від Ілона Маска та Le Chat від французької компанії Mistral AI.

Влада створила профілі, які відповідали різним політичним партіям (на основі перевірених голландських інструментів для підтримки голосування), після чого попросила чат-ботів дати поради щодо голосування для цих профілів.

Профілі виборців з лівого та прогресивного боку спектра "в основному були спрямовані на партію "Зелені-ліві-працівники" на чолі з колишнім віцепрезидентом Європейської комісії Франсом Тіммермансом, тоді як виборці з правого та консервативного боку "в основному були спрямовані на PVV", ультраправу партію на чолі з Гертом Вілдерсом, яка наразі лідирує за результатами опитувань.

Центристські партії майже не були представлені в порадах щодо голосування, хоча ці партії були однаково представлені в профілях виборців, що надходили до чат-ботів.

OpenAI, Google і Mistral підписали кодекс практики ЄС щодо найскладніших і найсучасніших моделей штучного інтелекту, а материнська компанія Grok – xAI – підписала окремі його частини. Згідно з кодексом, ці компанії зобов'язуються враховувати ризики, пов'язані з їхніми моделями, в тому числі ризики для фундаментальних прав і суспільства.

Влада Нідерландів стверджує, що чат-боти, які дають поради щодо голосування, можуть бути віднесені до систем з високим рівнем ризику відповідно до Закону ЄС про штучний інтелект, для яких з середини наступного року почне застосовуватися окремий набір правил.

Як повідомлялося, майже 60% нідерландців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, та розчаровані політичними силами.

Нагадаємо, уряд Нідерландів на чолі з Діком Схоофом наразі працює як тимчасовий, 29 жовтня відбудуться дострокові парламентські вибори. Про причину цього "ЄвроПравда" розповідала у статті: "Втеча ультраправих".