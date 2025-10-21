В Нидерландах предостерегли от чрезмерного доверия к чат-ботам с ИИ при голосовании на выборах

Нидерландский надзорный орган по защите данных предупредил избирателей не обращаться к чат-ботам с искусственным интеллектом за советами по голосованию накануне всеобщих выборов в стране, которые состоятся на следующей неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Чат-боты с искусственным интеллектом дают очень искаженное и поляризованное изображение нидерландского политического ландшафта", – предупреждает надзорная организация по защите данных в исследовании, опубликованном во вторник.

"Мы предостерегаем от использования чат-ботов с искусственным интеллектом для советов по голосованию, поскольку их действия не являются прозрачными и не поддаются проверке", – заявила Моник Вердье, вице-председатель ведомства.

Она призвала разработчиков чат-ботов "предотвратить использование их систем для советов по голосованию".

В следующую среду нидерландские избиратели выбирают новый парламент.

Нидерландский орган по защите данных провел эксперимент относительно того, как партии были представлены в советах по голосованию четырьмя различными чат-ботами, включая ChatGPT от OpenAI, Gemini от Google, Grok от Илона Маска и Le Chat от французской компании Mistral AI.

Власти создали профили, которые соответствовали различным политическим партиям (на основе проверенных голландских инструментов для поддержки голосования), после чего попросили чат-ботов дать советы по голосованию для этих профилей.

Профили избирателей с левой и прогрессивной стороны спектра "в основном были направлены на партию "Зеленые-левые-рабочие" во главе с бывшим вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом, тогда как избиратели с правой и консервативной стороны "в основном были направлены на PVV", ультраправую партию во главе с Гертом Вилдерсом, которая сейчас лидирует по результатам опросов.

Центристские партии почти не были представлены в советах по голосованию, хотя эти партии были одинаково представлены в профилях избирателей, поступавших к чат-ботам.

OpenAI, Google и Mistral подписали кодекс практики ЕС в отношении самых сложных и современных моделей искусственного интеллекта, а материнская компания Grok – xAI – подписала отдельные его части. Согласно кодексу, эти компании обязуются учитывать риски, связанные с их моделями, в том числе риски для фундаментальных прав и общества.

Власти Нидерландов утверждают, что чат-боты, которые дают советы по голосованию, могут быть отнесены к системам с высоким уровнем риска в соответствии с Законом ЕС об искусственном интеллекте, для которых с середины следующего года начнет применяться отдельный набор правил.

Как сообщалось, почти 60% нидерландцев считают, что страна движется в неправильном направлении, и разочарованы политическими силами.

Напомним, правительство Нидерландов во главе с Диком Схоофом пока работает как временное, 29 октября состоятся досрочные парламентские выборы. О причине этого "ЕвроПравда" рассказывала в статье: "Бегство ультраправых".