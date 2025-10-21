Парламент Литви відхилив пропозицію імпічменту колишнього прем'єр-міністра
У вівторок парламент Литви відхилив підтриману опозицією пропозицію розпочати процедуру імпічменту колишнього прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Депутати відхилили пропозицію 68 голосами "проти". 41 депутат проголосував "за", 7 утрималися.
Консерватори, ліберали та Демократичний союз "За Литву" підтримали пропозицію про імпічмент.
"Хоча Гінтаутас Палуцкас пішов у відставку з посади прем'єр-міністра, його конституційна відповідальність як члена парламенту не зникла", – заявив Міндаугас Лінге, консервативний депутат, який виніс цю ініціативу на розгляд.
Лінге стверджував, що незалежно від будь-яких потенційних кримінальних проваджень, Палуцкас міг порушити конституцію та свою присягу, займаючись бізнесом, перебуваючи на державній посаді.
У пропозиції про імпічмент стверджувалося, що Палуцкас, обіймаючи посаду прем'єр-міністра і члена Сейму, керував або впливав на справи двох компаній, Garnis і Emus, потенційно діючи в їхніх інтересах.
Палуцкас пішов у відставку з посади прем'єр-міністра і лідера Соціал-демократичної партії в серпні після того, як прокуратура розпочала два досудові розслідування його ділової діяльності та минулих зв'язків. Він залишається членом парламенту.
