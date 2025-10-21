Парламент Литви відхилив пропозицію імпічменту колишнього прем'єр-міністра

У вівторок парламент Литви відхилив підтриману опозицією пропозицію розпочати процедуру імпічменту колишнього прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Депутати відхилили пропозицію 68 голосами "проти". 41 депутат проголосував "за", 7 утрималися.

Консерватори, ліберали та Демократичний союз "За Литву" підтримали пропозицію про імпічмент.

"Хоча Гінтаутас Палуцкас пішов у відставку з посади прем'єр-міністра, його конституційна відповідальність як члена парламенту не зникла", – заявив Міндаугас Лінге, консервативний депутат, який виніс цю ініціативу на розгляд.

Лінге стверджував, що незалежно від будь-яких потенційних кримінальних проваджень, Палуцкас міг порушити конституцію та свою присягу, займаючись бізнесом, перебуваючи на державній посаді.

У пропозиції про імпічмент стверджувалося, що Палуцкас, обіймаючи посаду прем'єр-міністра і члена Сейму, керував або впливав на справи двох компаній, Garnis і Emus, потенційно діючи в їхніх інтересах.

Палуцкас пішов у відставку з посади прем'єр-міністра і лідера Соціал-демократичної партії в серпні після того, як прокуратура розпочала два досудові розслідування його ділової діяльності та минулих зв'язків. Він залишається членом парламенту.

