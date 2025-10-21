Парламент Литвы отклонил предложение об импичменте бывшего премьер-министра

Во вторник парламент Литвы отклонил поддержанное оппозицией предложение начать процедуру импичмента бывшего премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Депутаты отклонили предложение 68 голосами "против". 41 депутат проголосовал „за", 7 воздержались.

Консерваторы, либералы и Демократический союз "За Литву" поддержали предложение об импичменте.

"Хотя Гинтаутас Палуцкас ушел в отставку с поста премьер-министра, его конституционная ответственность как члена парламента не исчезла", – заявил Миндаугас Линге, консервативный депутат, который вынес эту инициативу на рассмотрение.

Линге утверждал, что независимо от любых потенциальных уголовных производств, Палуцкас мог нарушить конституцию и свою присягу, занимаясь бизнесом, находясь на государственной должности.

В предложении об импичменте утверждалось, что Палуцкас, занимая должность премьер-министра и члена Сейма, руководил или влиял на дела двух компаний, Garnis и Emus, потенциально действуя в их интересах.

Палуцкас ушел в отставку с поста премьер-министра и лидера Социал-демократической партии в августе после того, как прокуратура начала два досудебных расследования его деловой деятельности и прошлых связей. Он остается членом парламента.

