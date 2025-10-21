Фінляндія запустить на внутрішні рейси потяги, що раніше їздили в Росію

На внутрішніх маршрутах у Фінляндії з листопада почнуть курсувати потяги, які раніше сполучали Гельсінкі з Санкт-Петербургом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Йдеться про поїзди Allegro, які були оновлені після того, як перестали курсувати з весни 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли було скасовано маршрут до Санкт-Петербурга.

В рамках зусиль фінської державної залізниці VR, спрямованих на конкуренцію з внутрішнім авіасполученням, вона знову вводить в експлуатацію свої поїзди Allegro під назвою Pendolino Plus.

Тепер, після оновлення, поїзди почнуть курсувати між Гельсінкі та Турку. Вони їздитимуть у години пік та ввечері.

Крім того, ці потяги почнуть курсувати на північ до Оулу в середині грудня. Цей маршрут також буде спрямований на те, щоб відвернути пасажирів від авіаперевезень.

До експлуатації буде введено чотири нові поїзди, кожен з яких матиме понад 340 місць.

Базові квитки на поїзди Pendolino Plus будуть коштувати стільки ж, скільки й на інші поїзди, і їхня вартість буде залежати від попиту та часу доби. Водночас буде два нових класи з підвищеним комфортом за трохи вищими цінами.

VR не розкриває, скільки було витрачено на переобладнання поїздів Allegro, але компанія зазначає, що капітальний ремонт є частиною "інвестиції в мільярд євро", яка розпочалася в 2016 році і триватиме до початку 2030-х років.

У 2023 році Україна просила Фінляндію передати їй чотири поїзди Allegro, які раніше курсували між Гельсінкі й Санкт-Петербургом. Повідомляли, що колишній генеральний директор "Укрзалізниці" Олександр Камишін особисто обговорив це питання із на той час прем’єркою Фінляндії Санною Марін під час її візиту до Києва.

Тоді у Фінляндії заявили, що переговори про майбутнє потягів тривають.