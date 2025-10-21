Финляндия запустит на внутренние рейсы поезда, ранее ездившие в Россию

На внутренних маршрутах в Финляндии с ноября начнут курсировать поезда, которые ранее соединяли Хельсинки с Санкт-Петербургом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Речь идет о поездах Allegro, которые были обновлены после того, как перестали курсировать с весны 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда был отменен маршрут в Санкт-Петербург.

В рамках усилий финской государственной железной дороги VR, направленных на конкуренцию с внутренним авиасообщением, она снова вводит в эксплуатацию свои поезда Allegro под названием Pendolino Plus.

Теперь, после обновления, поезда начнут курсировать между Хельсинки и Турку. Они будут ездить в часы пик и вечером.

Кроме того, эти поезда начнут курсировать на север в Оулу в середине декабря. Этот маршрут также будет направлен на то, чтобы отвлечь пассажиров от авиаперевозок.

В эксплуатацию будет введено четыре новых поезда, каждый из которых будет иметь более 340 мест.

Базовые билеты на поезда Pendolino Plus будут стоить столько же, сколько и на другие поезда, и их стоимость будет зависеть от спроса и времени суток. В то же время будет два новых класса с повышенным комфортом по чуть более высоким ценам.

VR не раскрывает, сколько было потрачено на переоборудование поездов Allegro, но компания отмечает, что капитальный ремонт является частью "инвестиции в миллиард евро", которая началась в 2016 году и продлится до начала 2030-х годов.

В 2023 году Украина просила Финляндию передать ей четыре поезда Allegro, которые ранее курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Сообщалось, что бывший генеральный директор компании "Укрзалізниця" Александр Камышин лично обсудил этот вопрос с на то время премьером Финляндии Санной Марин во время ее визита в Киев.

Тогда в Финляндии заявили, что переговоры о будущем поездов продолжаются.