У Берліні скликають пікет офісу партії Мерца через його нібито расистські коментарі

У Німеччині кліматична активістка Луїза Нойбауер закликає до мітингу перед штаб-квартирою керівної партії "Християнсько-демократичний союз" у Берліні, звинувачуючи канцлера у використанні жінок як приводу для расизму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Активістка з питань екології та клімату Луїза Нойбауер закликала до спонтанної демонстрації перед федеральною штаб-квартирою ХДС у Берліні, викликаної нещодавніми заявами лідера ХДС і канцлера Фрідріха Мерца.

"У цій країні близько 40 мільйонів дочок. Ми щиро зацікавлені в тому, щоб наша безпека була захищена", – заявила 29-річна Нойбауер у своєму дописі в Instagram.

"Ми абсолютно не хочемо, щоб нас використовували як привід або виправдання для заяв, які, врешті-решт, були просто дискримінаційними, расистськими та універсально образливими", – додала вона.

На початку минулого тижня Мерц заявив, що федеральний уряд виправляє попередні недоліки в міграційній політиці і досягає прогресу. "Але, звичайно, ми все ще маємо цю проблему в міському ландшафті, і саме тому федеральний міністр внутрішніх справ зараз перебуває в процесі створення умов для повернення мігрантів у дуже широких масштабах", – сказав він.

Цю заяву Мерца розкритикували як дискримінаційну, а подекуди навіть як расистську. Однак після засідання президії партії в Берліні він підкреслив, що не відкликатиме своїх слів.

"Навпаки, я ще раз це підкреслю: ми повинні щось у цьому змінити, і федеральний міністр внутрішніх справ уже працює над цим, і ми продовжимо цю політику", – заявив лідер ХДС.

"Запитайте своїх дітей, своїх доньок, своїх друзів і знайомих: усі підтвердять, що це – проблема, особливо після настання темряви. Якщо запитати своїх доньок, то, ймовірно, отримаєш досить чітку й однозначну відповідь, що я мав на увазі, говорячи про "міський ландшафт", – додав він.

"Ми не маємо наміру дозволити запрягти себе у цей віз ні на секунду", – сказала у відповідь Нойбауер.

Берлінська поліція підтвердила, що захід за участю 300 осіб був зареєстрований біля Будинку Конрада Аденауера. Він називається "Феміністичний мітинг: Ми – дочки".

Демонстрація також відбулася в неділю ввечері в Берліні: сотні людей вийшли на вулиці, виступаючи за різноманіття та проти расизму.

У понеділок Мерц також відкинув можливість співпраці з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" на тлі дискусій у його рідній партії щодо прийнятності такого кроку.

Нагадаємо, останні опитування показують, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців.