Мерц укотре виключив можливість співпраці з ультраправими

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у понеділок відкинув можливість співпраці з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" на тлі дискусій у його рідній партії щодо прийнятності такого кроку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Коментарі Мерца пролунали на тлі дискусії, що розгорнулася минулого тижня в його правоцентристській партії – Християнсько-демократичного союзу (ХДС) – щодо її ставлення до "АдН" напередодні серії виборів до земельних парламентів наступного року.

Німецький канцлер сказав, що "Альтернатива для Німеччини" заявила про "свій намір знищити ХДС".

"Ми приймаємо цей виклик. Тепер ми чітко визначимо змістовну позицію "АдН". Ми дуже чітко і виразно дистанціюємося від них. І найголовніше, що ми маємо протидіяти цьому успішною роботою уряду", – додав він.

Мерц додав, що його консервативна партія "хоче і може виграти" прийдешні земельні вибори, "і ми можемо залишитися найсильнішою політичною силою в Німеччині".

Він також розповів про необхідність чітко відокремити консерваторів від ультраправих.

"АдН" ставить під сумнів основоположні рішення, ухвалені Федеративною Республікою Німеччина з 1949 року. Вона ставить під сумнів усі основоположні рішення, які ми також допомагали формувати. І саме тому рука, яку "АдН" продовжує простягати, насправді є рукою, яка хоче нас знищити", – сказав Мерц.

Нагадаємо, останні опитування показують, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців.

Натомість консервативний блок ХДС/ХСС, який входить до федеральної коаліції, показав один із найгірших результатів за останні роки.