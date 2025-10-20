Укр Рус Eng

Мерц укотре виключив можливість співпраці з ультраправими

Новини — Понеділок, 20 жовтня 2025, 16:10 — Олег Павлюк

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у понеділок відкинув можливість співпраці з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" на тлі дискусій у його рідній партії щодо прийнятності такого кроку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Коментарі Мерца пролунали на тлі дискусії, що розгорнулася минулого тижня в його правоцентристській партії – Християнсько-демократичного союзу (ХДС) – щодо її ставлення до "АдН" напередодні серії виборів до земельних парламентів наступного року.

Німецький канцлер сказав, що "Альтернатива для Німеччини" заявила про "свій намір знищити ХДС".

Мерц звинувачує попередників у зростанні рейтингів ультраправої "АдН"

"Ми приймаємо цей виклик. Тепер ми чітко визначимо змістовну позицію "АдН". Ми дуже чітко і виразно дистанціюємося від них. І найголовніше, що ми маємо протидіяти цьому успішною роботою уряду", – додав він.

Мерц додав, що його консервативна партія "хоче і може виграти" прийдешні земельні вибори, "і ми можемо залишитися найсильнішою політичною силою в Німеччині".

Він також розповів про необхідність чітко відокремити консерваторів від ультраправих.

"АдН" ставить під сумнів основоположні рішення, ухвалені Федеративною Республікою Німеччина з 1949 року. Вона ставить під сумнів усі основоположні рішення, які ми також допомагали формувати. І саме тому рука, яку "АдН" продовжує простягати, насправді є рукою, яка хоче нас знищити", – сказав Мерц.

Нагадаємо, останні опитування показують, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців.

Натомість консервативний блок ХДС/ХСС, який входить до федеральної коаліції, показав один із найгірших результатів за останні роки.

