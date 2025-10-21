В Берлине созывают пикет у офиса партии Мерца из-за его якобы расистских комментариев

В Германии климатическая активистка Луиза Нойбауэр призывает к митингу перед штаб-квартирой правящей партии "Христианско-демократический союз" в Берлине, обвиняя канцлера в использовании женщин как повода для расизма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Активистка по вопросам экологии и климата Луиза Нойбауэр призвала к спонтанной демонстрации перед федеральной штаб-квартирой ХДС в Берлине, вызванной недавними заявлениями лидера ХДС и канцлера Фридриха Мерца.

"В этой стране около 40 миллионов дочерей. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы наша безопасность была защищена", – заявила 29-летняя Нойбауэр в своем посте в Instagram.

"Мы совершенно не хотим, чтобы нас использовали как повод или оправдание для заявлений, которые, в конце концов, были просто дискриминационными, расистскими и универсально оскорбительными", – добавила она.

В начале прошлой недели Мерц заявил, что федеральное правительство исправляет предыдущие недостатки в миграционной политике и достигает прогресса. "Но, конечно, мы все еще имеем эту проблему в городском ландшафте, и именно поэтому федеральный министр внутренних дел сейчас находится в процессе создания условий для возвращения мигрантов в очень широких масштабах", – сказал он.

Это заявление Мерца раскритиковали как дискриминационное, а иногда даже как расистское. Однако после заседания президиума партии в Берлине он подчеркнул, что не будет отказываться от своих слов.

"Наоборот, я еще раз это подчеркну: мы должны что-то в этом изменить, и федеральный министр внутренних дел уже работает над этим, и мы продолжим эту политику", – заявил лидер ХДС.

"Спросите своих детей, своих дочерей, своих друзей и знакомых: все подтвердят, что это – проблема, особенно после наступления темноты. Если спросить своих дочерей, то, вероятно, получишь достаточно четкий и однозначный ответ, что я имел в виду, говоря о "городском ландшафте", – добавил он.

"Мы не намерены позволить запрячь себя в этот воз ни на секунду", – сказала в ответ Нойбауэр.

Берлинская полиция подтвердила, что мероприятие с участием 300 человек было зарегистрировано возле Дома Конрада Аденауэра. Оно называется "Феминистический митинг: Мы – дочери".

Демонстрация также состоялась в воскресенье вечером в Берлине: сотни людей вышли на улицы, выступая за многообразие и против расизма.

В понедельник Мерц также отверг возможность сотрудничества с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" на фоне дискуссий в его родной партии относительно приемлемости такого шага.

Напомним, последние опросы показывают, что ультраправая "Альтернатива для Германии" возглавляет рейтинг симпатий немецких избирателей.