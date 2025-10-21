Чеський міністр: у ЄС все більше розчаровані ситуацією з верховенством права в Угорщині

Чеський міністр у справах Європи Мартін Дворжак сказав, що серед країн ЄС зростає незадоволення ситуацією з верховенством права в Угорщині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Слова Дворжака пролунали перед засіданням міністрів країн ЄС, відповідальних за європейські питання, де представники Угорщини мали пояснювати останні кроки уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана.

"Це питання вирішується вже з 2018 року, і зростає ступінь незадоволення тим, що ситуація в Угорщині не тільки не поліпшується, а й, скоріше, продовжує погіршуватися", – сказав чеський міністр.

За його словами, лунають також думки, що "слід перейти до деяких подальших кроків і посилити тиск на дотримання правил".

"Угорщина завжди інтенсивно захищається, але в цьому вона все більше залишається наодинці. Це питання обговорюється вже сім років, і ми не бачимо поліпшення", – додав Дворжак.

За його словами, застереження щодо Угорщини стосуються близько 15 сфер – від свободи ЗМІ і ставлення до меншин до незалежності судової влади.

"Крім того, з'являються все нові і нові законодавчі норми або їхні проєкти, які ще більше обмежують права громадян і окремих осіб", – додав міністр уряду Чехії.

Угорщина зараз є єдиною країною, яка перебуває у конфлікті з Брюсселем через недотримання принципів верховенства права.

Через порушення принципів верховенства права країна також має обмежений доступ до деяких фінансових ресурсів. Кілька мільярдів євро з фондів ЄС вже було вивільнено, проте інші залишаються замороженими.