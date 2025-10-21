Чешский министр: в ЕС все больше разочарованы ситуацией с верховенством права в Венгрии

Чешский министр по делам Европы Мартин Дворжак сказал, что среди стран ЕС растет недовольство ситуацией с верховенством права в Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Слова Дворжака прозвучали перед заседанием министров стран ЕС, ответственных за европейские вопросы, где представители Венгрии должны были объяснить последние шаги правительства премьер-министра Виктора Орбана.

"Этот вопрос решается уже с 2018 года, и растет степень недовольства тем, что ситуация в Венгрии не только не улучшается, но и, скорее, продолжает ухудшаться", – сказал чешский министр.

По его словам, звучат также мнения, что "следует перейти к некоторым дальнейшим шагам и усилить давление на соблюдение правил".

"Венгрия всегда интенсивно защищается, но в этом она все больше остается в одиночестве. Этот вопрос обсуждается уже семь лет, и мы не видим улучшения", – добавил Дворжак.

По его словам, предостережения в отношении Венгрии касаются около 15 сфер – от свободы СМИ и отношения к меньшинствам до независимости судебной власти.

"Кроме того, появляются все новые и новые законодательные нормы или их проекты, которые еще больше ограничивают права граждан и отдельных лиц", – добавил министр правительства Чехии.

Венгрия сейчас является единственной страной, которая находится в конфликте с Брюсселем из-за несоблюдения принципов верховенства права.

Из-за нарушения принципов верховенства права страна также имеет ограниченный доступ к некоторым финансовым ресурсам. Несколько миллиардов евро из фондов ЕС уже были освобождены, однако остальные остаются замороженными.