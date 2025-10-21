Розвідка Британії проаналізувала останні повітряні удари РФ по Україні

Росія в останні тижні наростила інтенсивність повітряних ударів по Україні та, імовірно, зробила своїм пріоритетом критичну інфраструктуру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки за вівторок.

В огляді розповідається, що за вересень 2025 року Росія запустила по Україні близько 5500 безпілотників, тоді як у серпні їх було 4100 – імовірно, "через спроби Росії продемонструвати нібито готовність взяти участь у переговорах по суті".

Британська розвідка додала, що Росія підтримує високий темп ударів і поєднує запуски безпілотників із ракетними обстрілами з використанням парку бомбардувальників дальньої авіації.

"Поєднання найновіших ракет та масових безпілотних літальних апаратів має на меті ускладнити зусилля української протиповітряної оборони та підвищити "живучість" російських засобів ураження", – йдеться в огляді.

Там додається, що, майже напевно, пріоритетною ціллю російських атак стала критична національна інфраструктура, зокрема пошкодження енергетичної мережі України перед настанням зими.

Раніше в естонській розвідці казали, що в майбутній зимовий період Росія, ймовірно, активізує удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільному населенню.

Як повідомлялось, британська розвідка вважає, що за 2025 рік російська армія втратила понад 300 тисяч військових загиблими та пораненими.