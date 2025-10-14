Розвідка Британії назвала масштаби втрат Росії у 2025 році

Британська розвідка вважає, що станом на 2025 рік російська армія втратила понад 300 тисяч військових загиблими та пораненими.

Про це йдеться в огляді розвідки від 14 жовтня, пише "Європейська правда".

Британські розвідники вважають, що російські втрати у живій силі за 2025 рік склали приблизно 332 тисячі. Також вони вважають, що Росія могла втратити приблизно 1 млн та 118 тисяч військових за весь час повномасштабного вторгнення.

В аналізі зазначили, що середньодобові втрати Росії у вересні 2025 року становили 950 осіб, що є "помірним збільшенням порівняно із середньодобовими втратами Росії у серпні 2025 року".

Також аналітики зауважили, що зареєстрований рівень втрат Росії зменшувався щомісяця з березня 2025 року по серпень 2025 року. Однак у жовтні 2025 року рівень втрат Росії постійно зростав, перевищуючи 1000 втрат щодня з 5 по 12 жовтня.

Інфографіка: Х

"Зниження щомісячного рівня втрат Росії відбувалося одночасно з тим, як російські війська підтримували високий темп операцій на всьому фронті, а Росія продовжувала поступово завойовувати нові території", – додали в аналізі.

У липні голова військової поліції Естонії заявив, що людські втрати Росії у неспровокованій війні проти України вже перевищили втрати радянсько-фінської війни.

На початку вересня керівник відділу оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю заявив, що втрати російської армії у живій силі впродовж останніх місяців зменшилися, адже Росія змінила тактику наступу на Україну.