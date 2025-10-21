Разведка Британии проанализировала последние воздушные удары РФ по Украине

Россия в последние недели усилила интенсивность воздушных ударов по Украине и, вероятно, сделала своим приоритетом критическую инфраструктуру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки за вторник.

В обзоре рассказывается, что за сентябрь 2025 года Россия запустила по Украине около 5500 беспилотников, тогда как в августе их было 4100 – вероятно, "из-за попыток России продемонстрировать якобы готовность принять участие в переговорах по существу".

Британская разведка добавила, что Россия поддерживает высокий темп ударов и сочетает запуски беспилотников с ракетными обстрелами с использованием парка бомбардировщиков дальней авиации.

"Сочетание новейших ракет и массовых беспилотных летательных аппаратов имеет целью осложнить усилия украинской противовоздушной обороны и повысить „живучесть" российских средств поражения", – говорится в обзоре.

Там добавляется, что, почти наверняка, приоритетной целью российских атак стала критическая национальная инфраструктура, в частности повреждение энергетической сети Украины перед наступлением зимы.

Ранее в эстонской разведке говорили, что в предстоящий зимний период Россия, вероятно, активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению.

Как сообщалось, британская разведка считает, что за 2025 год российская армия потеряла более 300 тысяч военных убитыми и ранеными.