Зеленський відвідає Швецію 22 жовтня

Президент Володимир Зеленський відвідає 22 жовтня Швецію, де зустрінеться із прем’єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном.

Про це повідомила пресслужба шведського уряду, передає "Європейська правда".

Очікується, що під час зустрічі лідери обговорять війну Росії проти України та двостороннє співробітництво у сфері оборони між Швецією та Україною.

На зустрічі також будуть присутні міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш, міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард, міністр оборони Пол Йонсон та міністр освіти та інтеграції Сімона Мохамссон.

Після зустріч Крістерссон і Зеленський проведуть спільну пресконференцію, щоб зробити оголошення в галузі оборонного експорту.

Нещодавно Йонсон заявив, що посилення гібридних операцій з боку Росії вимагає від європейських держав рішучої відповіді та підготовки до можливої війни.

21 жовтня писали, що Швеція виділяє 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.