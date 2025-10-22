Зеленский посетит Швецию 22 октября

Президент Владимир Зеленский посетит 22 октября Швецию, где встретится с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном.

Об этом сообщила пресс-служба шведского правительства, передает "Европейская правда".

Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят войну России против Украины и двустороннее сотрудничество в сфере обороны между Швецией и Украиной.

На встрече также будут присутствовать министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш, министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, министр обороны Пол Йонсон и министр образования и интеграции Симона Мохамссон.

После встречи Кристерссон и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию, чтобы сделать объявление в области оборонного экспорта.

Недавно Йонсон заявил, что усиление гибридных операций со стороны России требует от европейских государств решительного ответа и подготовки к возможной войне.

21 октября писали, что Швеция выделяет 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.