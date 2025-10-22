Сенатор Грем: Путін має відчути вищу ціну свого бажання продовжувати війну

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що настав час очільнику Кремля Владіміру Путіну відчути дедалі вищу ціну свого бажання продовжувати війну.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Ввечері 21 жовтня Грем заявив, що цінує зусилля американського президента Дональда Трампа та його команди покласти край російсько-українській війні.

"Щоб закінчити війну, потрібна згода обох сторін. Україна погодилася на пропозицію президента Трампа про припинення вогню. Тим часом Росія, судячи з усього, наполягає на продовженні кровопролиття", – зазначив він.

Відтак сенатор-республіканець заявив, що настав час Путіну відчути на собі "зростаючу ціну за своє нескінченне бажання продовжувати цей конфлікт".

Нагадаємо, 16 жовтня лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив про готовність винести на голосування давно застряглий законопроєкт про санкції проти Росії.

Того ж дня американський президент мав розмову із Путіним, після якої заявив, що наразі "не ідеальний час", щоб запроваджувати додаткові санкції проти прибутку Росії з енергоресурсів.

Вже за кілька днів Тьюн заявив, що ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії та її торговельних партнерів у Сенаті США відклали.