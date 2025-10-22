Сенатор Грэм: Путин должен ощутить более высокую цену своего желания продолжать войну

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что пришло время главе Кремля Владимиру Путину почувствовать все более высокую цену своего желания продолжать войну.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Вечером 21 октября Грэм заявил, что ценит усилия американского президента Дональда Трампа и его команды положить конец российско-украинской войне.

"Чтобы закончить войну, нужно согласие обеих сторон. Украина согласилась на предложение президента Трампа о прекращении огня. Между тем Россия, судя по всему, настаивает на продолжении кровопролития", – отметил он.

Поэтому сенатор-республиканец заявил, что пришло время Путину почувствовать на себе "растущую цену за свое бесконечное желание продолжать этот конфликт".

Напомним, 16 октября лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил о готовности вынести на голосование давно застрявший законопроект о санкциях против России.

В тот же день американский президент провел разговор с Путиным, после которого заявил, что сейчас "не идеальное время", чтобы вводить дополнительные санкции против прибыли России с энергоресурсов.

Уже через несколько дней Тьюн заявил, что принятие законопроекта о новых санкциях против России и ее торговых партнеров в Сенате США отложили.