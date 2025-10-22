Туск заявив, що попередня влада прослуховувала його дружину і доньку

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що за часів перебування при владі партії "Право і справедливість" шпигунську програму Pegasus вживили у тому числі у пристрої його дружини та дочки.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Туск написав у своїх соцмережах, що дізнався про шпигунство за допомогою ізраїльського програмного забезпечення Pegasus за його дружиною та донькою у період, коли "Громадянська платформа" була в опозиції.

"Виявилося, що "ПіС" використовувала Pegasus для прослуховування моїх дружини і доньки. Може, ще й внучок і правнуків?" – обурився він.

Допис Туска з’явився після матеріалу порталу Onet, де йдеться, що його донька Катажина фігурує як постраждала у розслідуванні щодо зловживань Pegasus у період перебування при владі партії "Право і справедливість".

Прокурор Йозеф Гацек частково підтвердив цю інформацію.

"Можу лише підтвердити, що пані Катажина Туск-Чудна вже була на допиті у прокуратурі як постраждала у справі щодо зняття імунітету з пана Богдана Свенчковського і прокурора Павела Вілкошевського", – зазначив він.

Нагадаємо, у 2022 році тодішній віцепрем’єр, лідер "ПіС" Ярослав Качинський вперше визнав наявність у країни шпигунської програми Pegasus.

Після зміни влади у Сеймі створили спеціальну слідчу комісію з цього питання. Після численних спроб нещодавно там допитали колишнього міністра юстиції та генпрокурора Збігнева Зьобро.

