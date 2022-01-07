Польська влада вперше визнала купівлю скандального шпигунського обладнання

Польський віцепрем'єр та глава правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський вперше визнав наявність у країни обладнання для шпигування Pegasus, що досі польською владою сростовувалося.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю тижневику Sieci.

"Pegasus – це програма, яку використовують служби боротьби зі злочинністю та корупцією в багатьох країнах… Було б погано, якби польські служби не мали такого інструменту", – заявив Качинський.

Разом із тим він виключає можливість використання цієї системи не за призначенням. "У Польщі система нагляду за такою діяльністю є однією з найсуворіших у Європі",- пояснює він.

Раніше Качинський заявляв, що не має інформації про використання у Польщі системи Pegasus. Натомість її наявність спростовували інші посадовці. "Польські спецслужби не оснащені системою Pegasus. Вона не використовується для відстеження чи стеження за кимось у нашій країні",- заступник міністра оборони Войцех Скуркевич.

Нагадаємо, у 2019 році Вища контрольна служба, проаналізувавши рахунки Центрального антикорупційного бюро (ЦАБ) заявила про купівлю ними обладнання Pegasus — це програма для електронного спостереження за користувачами, здатна проникнути практично в будь-яку ІТ-систему.

А згодом агентство Associated Press оприлюднило інформацію, що під наглядом Pegasus перебувають сенатор Кшиштоф Брейза, керівник апарату "Громадянської коаліції", адвокат Роман Гертих, який представляє інтереси провідних опозиційних політиків (зокрема, Дональда Туска і Радослава Сікорського), та прокурорка Ева Вжосек, яка ставила під сумнів чистки в польській судовій системі.

За даними американських журналістів, програма Pegasus вісімнадцять разів зламувала телефон Гертиха під час парламентських виборів 2019 року.

Деталі про скандал навколо Pegasus можна почитати у статті "Почути опозицію: які наслідки для влади Польщі матиме скандал із нелегальним стеженням".