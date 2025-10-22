Туск заявил, что предыдущая власть прослушивала его жену и дочь

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во времена пребывания у власти партии "Право и справедливость" шпионскую программу Pegasus вживили в том числе в устройства его жены и дочери.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Туск написал в своих соцсетях, что узнал о шпионаже с помощью израильского программного обеспечения Pegasus за его женой и дочерью в период, когда "Гражданская платформа" была в оппозиции.

"Оказалось, что "ПиС" использовала Pegasus для прослушивания моих жены и дочери. Может, еще и внучек и правнуков?" – возмутился он.

Сообщение Туска появилось после материала портала Onet, где говорится, что его дочь Катажина фигурирует как потерпевшая в расследовании о злоупотреблениях Pegasus в период пребывания у власти партии "Право и справедливость".

Прокурор Йозеф Гацек частично подтвердил эту информацию.

"Могу лишь подтвердить, что госпожа Катажина Туск-Чудна уже была на допросе в прокуратуре как пострадавшая по делу о снятии иммунитета с Богдана Свенчковского и прокурора Павела Вилкошевского", – отметил он.

Напомним, в 2022 году тогдашний вице-премьер, лидер "ПиС" Ярослав

Качиньский впервые признал наличие у страны шпионской программы Pegasus.

После смены власти в Сейме создали специальную следственную комиссию по этому вопросу. После многочисленных попыток недавно там допросили бывшего министра юстиции и генпрокурора Збигнева Зебро.

О скандале с Pegasus, предшествовавшем расследованию, читайте в архивной статье Услышать оппозицию: какие последствия для власти Польши будет иметь скандал с нелегальной слежкой.