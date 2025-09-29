Ексгенпрокурора Польщі з 9-ї спроби дочекались на засіданні спецкомісії Сейму щодо Pegasus

Ексгенпрокурора та міністра юстиції Польщі Збігнєва Зьобро врешті доставили на засідання слідчої комісії Сейму щодо використання програмного забезпечення Pegasus – після того, як він вісім разів проігнорував такі запрошення.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Близько 12 години Зьобро, якого вранці затримали в аеропорту Варшави одразу після прильоту з Брюсселя, привели на засідання спецкомісії Сейму.

Свідчення від Зьобро були єдиним пунктом у порядку денному засідання, запланованого на 10:30, і задля появи експосадовця на ньому у засіданні оголосили перерву до 12:00.

Колишній генпрокурор прийшов на зустріч "з посмішкою і пляшкою мінеральної води". Після відкриття засідання він коментував промову очільниці комісії Магдалени Сроки, через що вона присоромила його за неналежну поведінку.

Згодом Збігнєв Зьобро заявив, що члени комітету "зловживають владою для приниження політичних опонентів", назвав своє затримання "прикладом пропаганди" та сказав, що манера запитань від комісії "не має нічого спільного зі встановленням правди".

"Справу з Pegasus можна пояснити і треба пояснити, коли громадськість це цікавить, але це не можна робити на пропагандистський лад", – заявив він.

Колишній генпрокурор продовжує наполягати, що робота слідчої комісії незаконна, посилаючись на минулорічне рішення Конституційного суду, яким резолюцію Сейму про створення комісії оголосили неконституційною.

Під час слухань він сказав, що шпигунську програму Pegasus використовували, серед іншого, у розслідуванні щодо Славоміра Новака і справі щодо Polnord.

Нагадаємо, процедуру примусової доставки Зьобро на засідання запустили після того, як він восьмий раз поспіль проігнорував запрошення.

У лютому експосадовця майже вдалося доставити на засідання спецкомісії щодо Pegasu, але вийшло так, що засідання закрили до того, як правоохоронці привезли туди затриманого Зьобро.

"Справа Pegasus" – гучний скандал, у рамках якого чинна влада Польщі розслідує незаконне використання шпигунського програмного забезпечення за часів правління партії "Права і справедливість", яка заперечує, що ПЗ використовувалося проти політичних опонентів.