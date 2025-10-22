Лондон і Шотландія сперечаються, кому сплачувати рахунки за візити Трампа і Венса

Уряд Шотландії не хоче оплачувати рахунки за літні поїздки президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса – і Лондон також не хоче витрачати гроші.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Міністр фінансів Шотландії Шона Робісон, яка представляє Шотландську національну партію, що підтримує незалежність, хоче відшкодувати з лондонського казначейства близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів витрат на охорону правопорядку і безпеку під час поїздки президента США на його шотландські поля для гольфу в липні.

Робісон також хоче, щоб Уайтхолл заплатив 6 мільйонів фунтів стерлінгів за охорону відпочинку Венса в графстві Ейршир у серпні.

Однак британський уряд наполягає на тому, що Шотландія має оплатити витрати, оскільки це були приватні візити, а не офіційні урядові справи.

У листі до головного секретаря казначейства Джеймса Мюррея Робісон зазначила: "Існує чіткий попередній прецедент, коли уряд Великої Британії підтримував витрати на охорону правопорядку під час візитів іноземних високопосадовців до окремих країн".

Казначейство заявило, що оплачує рахунок лише після того, як надсилає офіційне запрошення лідерам країн, що приїжджають з візитом.

Однак Робісон наполягає на тому, що візит Трампа був "дипломатично важливим", і якщо не покрити витрати, це "призведе до навантаження на автономні бюджети [і] створить тривожний прецедент для майбутніх візитів".

Під час липневого візиту Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і першим міністром Шотландії Джоном Свінні.

Речник уряду Великої Британії заявив: "Це були приватні візити президента і віцепрезидента до Шотландії, а не офіційні справи уряду Великої Британії. Шотландський уряд несе відповідальність за витрати на охорону правопорядку в Шотландії відповідно до узгоджених домовленостей про децентралізоване фінансування".

Чиновники в Единбурзі не згодні з цим.

"Візити наклали значний операційний і фінансовий тягар на шотландські державні служби, – заявив міністр державних фінансів Шотландії Іван Маккі.

"Ці візити були важливими з точки зору міжнародних відносин уряду Британії, оскільки прем'єр-міністр офіційно зустрівся з президентом під час візиту в двох різних місцях Шотландії. Витрати не можна вважати виключно справою шотландського уряду", – додав він.