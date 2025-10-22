Лондон и Шотландия спорят, кому оплачивать счета за визиты Трампа и Вэнса

Правительство Шотландии не хочет оплачивать счета за летние поездки президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса – и Лондон также не хочет тратить деньги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Министр финансов Шотландии Шона Робисон, которая представляет Шотландскую национальную партию, поддерживающую независимость, хочет возместить из лондонского казначейства около 20 миллионов фунтов стерлингов расходов на охрану правопорядка и безопасность во время поездки президента США на его шотландские поля для гольфа в июле.

Робисон также хочет, чтобы Уайтхолл заплатил 6 миллионов фунтов стерлингов за охрану отдыха Вэнса в графстве Эйршир в августе.

Однако британское правительство настаивает на том, что Шотландия должна оплатить расходы, поскольку это были частные визиты, а не официальные правительственные дела.

В письме к главному секретарю казначейства Джеймсу Мюррею Робисон отметила: "Существует четкий предыдущий прецедент, когда правительство Великобритании поддерживало расходы на охрану правопорядка во время визитов иностранных чиновников в отдельные страны".

Казначейство заявило, что оплачивает счет только после того, как направляет официальное приглашение лидерам стран, приезжающих с визитом.

Однако Робисон настаивает на том, что визит Трампа был "дипломатически важным", и если не покрыть расходы, это "приведет к нагрузке на автономные бюджеты [и] создаст тревожный прецедент для будущих визитов".

Во время июльского визита Трамп встретился с премьер-министром Киром Стармером, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и первым министром Шотландии Джоном Суинни.

Представитель правительства Великобритании заявил: "Это были частные визиты президента и вице-президента в Шотландию, а не официальные дела правительства Великобритании. Шотландское правительство несет ответственность за расходы на охрану правопорядка в Шотландии в соответствии с согласованными договоренностями о децентрализованном финансировании".

Чиновники в Эдинбурге не согласны с этим.

"Визиты наложили значительное операционное и финансовое бремя на шотландские государственные службы, – заявил министр государственных финансов Шотландии Иван Макки.

"Эти визиты были важными с точки зрения международных отношений правительства Британии, поскольку премьер-министр официально встретился с президентом во время визита в двух разных местах Шотландии. Расходы нельзя считать исключительно делом шотландского правительства", – добавил он.