Литва разрывает соглашение с РФ о сотрудничестве в сфере путешествий

В среду правительство Литвы приняло решение денонсировать соглашение 2002 года с Россией, которое регулировало порядок путешествий граждан обеих стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Министерство иностранных дел, которое инициировало это решение, отметило, что из-за российской агрессии против Украины соглашение "больше не используется и потеряло актуальность".

Подписанное в Москве в 2002 году, это соглашение имело целью упростить процедуры путешествий для граждан Литвы и России, а также определить правила и документооборот для лиц, которые въезжают на территорию другого государства, покидают ее, осуществляют транзит или временно находятся на ней.

Соглашение фактически утратило силу в июне 2007 года, когда ЕС и Россия ввели упрощенные визовые процедуры, а Литва присоединилась к Шенгенской зоне.

По данным МИД Литвы, применение соглашения между Россией и Литвой было приостановлено после вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Литва уже разорвала ряд соглашений с Россией и Беларусью из-за войны в Украине.

В частности, Сейм Литвы проголосовал за денонсацию договора о таможенном сотрудничестве с Беларусью.

Также Литва денонсировала три международных соглашения с Россией и Беларусью, касающиеся экономического сотрудничества.