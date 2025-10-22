Грузинська депутатка хоче судитися з Литвою і Естонією через санкції проти неї

Грузинська депутатка Маріам Лашхі, на яку Естонія та Литва наклали санкції, заявила у вівторок, що планує оскаржити це рішення у суді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Маріам Лашхі, яка належить до керівної партії "Грузинська мрія", заявила журналістам, що має намір оскаржити санкції балтійських країн, які вона назвала необґрунтованими.

"Якщо подивитися на мою особисту діяльність, то я не робила нічого, крім сприяння дружбі з Естонією та Литвою", – сказала Лашхі.

"Коли я запитала про причину санкцій, я не змогла її зрозуміти. Зараз я не можу собі дозволити подати апеляцію, але планую поговорити з адвокатом. Можливо, спочатку доведеться оскаржити це рішення на внутрішньому рівні, а потім у Страсбурзі", – сказала вона.

Естонія та Литва були серед перших, хто ввів санкції проти грузинських посадовців після парламентських виборів у жовтні 2024 року та подальшого заморожування руху Грузії до членства в Європейському Союзі. Ці заходи були спрямовані проти посадовців, яких звинувачували в переслідуванні мирних протестувальників, журналістів та опозиціонерів.

З липня Естонія ввела заборону на в’їзд для 102 грузинських посадовців, включаючи Лашхі.

Окрім індивідуальних санкцій, Естонія та Литва ухвалили резолюції про призупинення безвізового режиму для грузинських дипломатів та посадовців, таких як Лашхі. Резолюції були ухвалені після рішення Європейської ради від травня про часткове призупинення угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Грузією.

У жовтні Європарламент проголосував за полегшення призупинення безвізу для країн, які вважаються такими, що становлять загрозу безпеці або порушують права людини.

Повідомляли, що ЄС може скасувати безвіз "для окремих груп" у Грузії у листопаді.