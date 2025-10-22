Грузинский депутат хочет судиться с Литвой и Эстонией из-за санкций против нее

Грузинский депутат Мариам Лашхи, на которую Эстония и Литва наложили санкции, заявила во вторник, что планирует обжаловать это решение в суде.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Мариам Лашхи из правящей партии "Грузинская мечта" заявила журналистам, что намерена обжаловать санкции балтийских стран, которые она назвала необоснованными.

"Если посмотреть на мою личную деятельность, то я не делала ничего, кроме содействия дружбе с Эстонией и Литвой", – сказала Лашхи.

"Когда я спросила о причине санкций, я не смогла ее понять. Сейчас я не могу себе позволить подать апелляцию, но планирую поговорить с адвокатом. Возможно, сначала придется обжаловать это решение на внутреннем уровне, а затем в Страсбурге", – сказала она.

Эстония и Литва были среди первых, кто ввел санкции против грузинских чиновников после парламентских выборов в октябре 2024 года и дальнейшего замораживания движения Грузии к членству в Европейском Союзе. Эти меры были направлены против должностных лиц, которых обвиняли в преследовании мирных протестующих, журналистов и оппозиционеров.

С июля Эстония ввела запрет на въезд для 102 грузинских чиновников, включая Лашхи.

Кроме индивидуальных санкций, Эстония и Литва приняли резолюции о приостановлении безвизового режима для грузинских дипломатов и чиновников, таких как Лашхи. Резолюции были приняты после решения Европейского совета от мая о частичном приостановлении соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Грузией.

В октябре Европарламент проголосовал за облегчение приостановления безвиза для стран, которые считаются представляющими угрозу безопасности или нарушающими права человека.

Сообщалось, что ЕС может отменить безвиз "для отдельных групп" в Грузии в ноябре.