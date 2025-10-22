Санду заявила, что новый парламент должен привести страну в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду выступила 22 октября на учредительном заседании нового парламента, заявив, что депутаты этого созыва должны привести страну в Европейский Союз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Санду отметила, что на выборах 28 сентября жители Молдовы "выбрали мир, развитие и европейский курс", но предупредила об опасности иностранного влияния на демократические процессы.

Она подчеркнула, что приоритетом нового парламента должна стать европейская интеграция Молдовы.

"Несмотря на все наши усилия на национальном уровне, мы будем под защитой только после завершения процесса европейской интеграции. После голосования граждан 28 сентября новый законодательный орган призван выполнить задачу, прописанную в конституции, – привести страну в Европейский Союз", – заявила Санду.

Она призвала депутатов бросить все силы на гармонизацию национального законодательства с европейским и принятие нормативных актов, необходимых для продвижения переговорного процесса.

"Я знаю, что движение вперед требует усилий, терпения и мужества. Но наша страна каждый раз доказывала, что умеет подниматься, собираться и двигаться дальше. Европейская интеграция – это путь, благодаря которому эта мечта станет реальностью", – сказала она.

Напомним, президент Румынии Никушор Дан считает, что Молдова может стать членом Европейского Союза до 2028 года.

В июле Санду заявляла, что Молдова может в 2028 году стать членом Европейского Союза или по крайней мере завершить все формальные процедуры для вступления.

На днях СМИ сообщили, что в ЕС обсуждают новую модель вступления для Украины и Молдовы – без полного права голоса.