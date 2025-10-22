Орбан і його головний суперник планують провести паралельні демонстрації у четвер

Партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" та її головна опонентка – партія "Тиса" – у четвер проведуть конкурентні демонстрації, які, ймовірно, зберуть сотні тисяч людей і фактично розпочнуть передвиборчу кампанію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

З наближенням запланованого на квітень голосування прем’єр-міністр Віктор Орбан, який за більшістю опитувань відстає від свого головного суперника Петера Мадяра, прагне використати масову акцію для мобілізації прихильників.

Петер Мадяр – колишній соратник Орбана в партії "Фідес", який минулого року стрімко набрав популярності серед виборців – сподівається спрямувати невдоволення населення владою у масштабний політичний мітинг і водночас антиурядовий протест.

Аналітики уважно стежитимуть за кількістю та настроєм учасників, вбачаючи в цьому індикатор змін у глибоко поляризованому політичному середовищі країни.

Обидві демонстрації, що завершаться виступами Орбана і Мадяра, приурочені до 69-ї річниці придушеного антирадянського повстання 1956 року. Ця дата традиційно є символом боротьби угорців проти радянського панування, однак теплі відносини Орбана з Кремлем та його суперечлива політика щодо України останніми роками кардинально змінили позицію Будапешта щодо Москви.

Минулого тижня цей курс став особливо помітним після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про намір зустрітися в Будапешті з російським лідером Владіміром Путіним.

Однак у вівторок Білий дім повідомив, що запланована зустріч не відбудеться, принаймні найближчим часом.

Попри це, прихильники прем’єра проведуть оголошений як "Марш миру" захід, під час якого Орбан, за очікуваннями, говоритиме про "загрози з боку України" та необхідність переговорів із Москвою.

Сам Орбан заявив у середу, що підготовка до "мирного саміту" у його країні триває.