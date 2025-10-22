Орбан и его главный соперник планируют провести параллельные демонстрации в четверг

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" и ее главная оппонентка – партия "Тиса" – в четверг проведут конкурентные демонстрации, которые, вероятно, соберут сотни тысяч людей и фактически начнут предвыборную кампанию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

С приближением запланированного на апрель голосования премьер-министр Виктор Орбан, который по большинству опросов отстает от своего главного соперника Петера Мадяра, стремится использовать массовую акцию для мобилизации сторонников.

Петер Мадяр – бывший соратник Орбана по партии "Фидес", который в прошлом году стремительно набрал популярность среди избирателей – надеется направить недовольство населения властью в масштабный политический митинг и одновременно антиправительственный протест.

Аналитики будут внимательно следить за количеством и настроением участников, видя в этом индикатор изменений в глубоко поляризованной политической среде страны.

Обе демонстрации, которые завершатся выступлениями Орбана и Мадяра, приурочены к 69-й годовщине подавленного антисоветского восстания 1956 года. Эта дата традиционно является символом борьбы венгров против советского господства, однако теплые отношения Орбана с Кремлем и его противоречивая политика в отношении Украины в последние годы кардинально изменили позицию Будапешта в отношении Москвы.

На прошлой неделе этот курс стал особенно заметным после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении встретиться в Будапеште с российским лидером Владимиром Путиным.

Однако во вторник Белый дом сообщил, что запланированная встреча не состоится, по крайней мере в ближайшее время.

Несмотря на это, сторонники премьера проведут объявленное как "Марш мира" мероприятие, во время которого Орбан, по ожиданиям, будет говорить об "угрозах со стороны Украины" и необходимости переговоров с Москвой.

Сам Орбан заявил в среду, что подготовка к "мирному саммиту" в его стране продолжается.