NBC News: підготовка саміту Трампа і Путіна в Будапешті призупинена

Журналіст NBC News Гаррет Хааке стверджує, що підготовку двосторонньої зустрічі лідерів США та Росії у Будапешті призупинено.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у соцмережі Х, посилаючись на високопосадовця Білого дому.

"Планування саміту Трампа і Путіна в Будапешті на цей момент "призупинено", повідомив мені високопосадовець Білого дому", – зазначив журналіст.

За словами його співрозмовника, телефонна розмова між держсекретарем Марко Рубіо і міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим була "продуктивною", але президент Трамп вважає, що "обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз".

За словами джерел агентства Reuters, відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні могло поставити під загрозу саміт між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова, що мала відбутися цього тижня, відклалася.

Можливою датою зустрічі держсекретаря та глави МЗС РФ називали 23 жовтня. Вона мала відбутися для підготовки нової особистої зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті.

Конкретних причин відкладення зустрічі не називають, проте один з анонімних співрозмовників сказав, що це пов’язано із надто різними баченнями Рубіо і Лаврова щодо того, яким може бути прийнятне завершення російсько-української війни.

21 жовтня у Кремлі заявили, що "не мають розуміння", коли може пройти зустріч Трампа і Путіна.