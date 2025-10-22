Глава МВС однієї з земель Німеччини запідозрив "АдН" у зборі розвідданих для Росії

Міністр внутрішніх справ німецької землі Тюрингія Георг Маєр вважає, що депутати ультраправої "Альтернативи для Німеччини" зловживають правом на запит про інформацію, яка може бути цікава Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Handelsblatt.

За словами Маєра, "АдН" уже тривалий час "зловживає парламентським правом запитувати інформацію, щоб цілеспрямовано шпигувати за нашою критично важливою інфраструктурою".

Він додав, що тільки в Тюрингії за останні дванадцять місяців "АдН" скерувала 47 таких запитів, причому з "усе більшою частотою і глибиною деталей". Запити стосуються, серед іншого, критичної інфраструктури та засобах протидії безпілотникам.

"Складається враження, що "АдН" своїми запитами працює за кремлівським списком замовлень", – сказав Маєр.

Оцінку глави МЗС Тюрингії розділив і голова комітету з контролю над розвідувальними службами Бундестагу Марк Генріхманн від Християнсько-демократичного союзу.

"Росія, звичайно, використовує свій очевидний вплив у парламенті, особливо в "АдН", для шпигунства і перехоплення секретної інформації", – сказав він Handelsblatt.

Перший парламентський секретар фракції "Альтернативи для Німеччини" Бернд Бауманн відкинув слова Маєра та Генріхманна як "абсурдні підозри".

"СДПН і ХДС/ХСС десятиліттями дозволяли нашій інфраструктурі в Німеччині погіршуватися. За допомогою наших розслідувань ми розкриваємо ці зловживання в інтересах громадян". Це саме те завдання, яке ставить перед собою "АдН" як опозиція", – сказав Бауманн.

Нагадаємо, нещодавно троє депутатів парламенту землі Саксонія-Ангальт від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" взяли участь у заході на честь дня народження Владіміра Путіна в посольстві Росії у Берліні.

Заступник голови фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Маркус Фронмаєр анонсував поїздку до Москви і натрапив на критику з боку інших партій.