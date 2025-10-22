Министр внутренних дел немецкой земли Тюрингия Георг Майер считает, что депутаты ультраправой "Альтернативы для Германии" злоупотребляют правом на запрос информации, которая может быть интересна России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Handelsblatt.

По словам Майера, "АдН" уже длительное время "злоупотребляет парламентским правом запрашивать информацию, чтобы целенаправленно шпионить за нашей критически важной инфраструктурой".

Он добавил, что только в Тюрингии за последние двенадцать месяцев "АдН" направила 47 таких запросов, причем с "все большей частотой и глубиной деталей". Запросы касаются, среди прочего, критической инфраструктуры и средств противодействия беспилотникам.

"Создается впечатление, что "АдН" своими запросами работает по кремлевскому списку заказов", – сказал Майер.

Оценку главы МИД Тюрингии разделил и председатель комитета по контролю над разведывательными службами Бундестага Марк Генрихманн от Христианско-демократического союза.

"Россия, конечно, использует свое очевидное влияние в парламенте, особенно в „АдН", для шпионажа и перехвата секретной информации", – сказал он Handelsblatt.

Первый парламентский секретарь фракции "Альтернативы для Германии" Бернд Бауманн отверг слова Майера и Генрихманна как "абсурдные подозрения".

"СДПГ и ХДС/ХСС десятилетиями позволяли нашей инфраструктуре в Германии ухудшаться. С помощью наших расследований мы раскрываем эти злоупотребления в интересах граждан. Это именно та задача, которую ставит перед собой „АдН" как оппозиция", – сказал Бауманн.

Напомним, недавно трое депутатов парламента земли Саксония-Ангальт от ультраправой "Альтернативы для Германии" приняли участие в мероприятии в честь дня рождения Владимира Путина в посольстве России в Берлине.

Заместитель председателя фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" Маркус Фронмайер анонсировал поездку в Москву и натолкнулся на критику со стороны других партий.