Швейцарія хоче заборонити їхати за кордон шукачам притулку, але не українцям

Федеральна рада Швейцарії розпочала консультації щодо змін до міграційного законодавства, які заборонять шукачами притулку і людям зі статусом тимчасового захисту виїжджати за кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Пропозиції швейцарського уряду передбачають, що людям, які отримали притулок у Швейцарії, в майбутньому не повинно бути дозволено виїжджати за кордон – навіть у межах Шенгенської зони.

Винятки пропонується робити лише в обмежених випадках – наприклад у разі смерті чи важкої хвороби родичів за кордоном або якщо така поїздка необхідна для врегулювання юридичного статусу у Швейцарії.

Також швейцарська Федеральна рада пропонує виключити з-під заборони громадян України, які мають статус захисту S – вони зможуть щороку повертатись на батьківщину на термін до 15 днів.

Пропозиція спрямована на впровадження рішення парламенту Швейцарії, ухваленого ще у грудні 2021 року. Його відкладали через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше стало відомо, що Швейцарія вирішила з 1 листопада обмежити надання статусу захисту S для українських біженців, що походять із семи західних областей України.

Нагадаємо, у вересні у ЄС схвалили рекомендації щодо виходу українців зі статусу тимчасового захисту.

