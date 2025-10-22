Швейцария хочет запретить выезд за границу соискателям убежища, но не украинцам

Федеральный совет Швейцарии начал консультации по поправкам к миграционному законодательству, которые запретят искателям убежища и людям со статусом временной защиты выезжать за границу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

Предложения швейцарского правительства предусматривают, что людям, получившим убежище в Швейцарии, в будущем не должно быть разрешено выезжать за границу – даже в пределах Шенгенской зоны.

Исключения предлагается делать только в ограниченных случаях – например, в случае смерти или тяжелой болезни родственников за границей или если такая поездка необходима для урегулирования юридического статуса в Швейцарии.

Также швейцарский Федеральный совет предлагает исключить из-под запрета граждан Украины, имеющих статус защиты S – они смогут ежегодно возвращаться на родину на срок до 15 дней.

Предложение направлено на внедрение решения парламента Швейцарии, принятого еще в декабре 2021 года. Его откладывали из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее стало известно, что Швейцария решила с 1 ноября ограничить предоставление статуса защиты S для украинских беженцев, происходящих из семи западных областей Украины.

Напомним, в сентябре в ЕС одобрили рекомендации по выходу украинцев из статуса временной защиты.

