Швейцария хочет запретить выезд за границу соискателям убежища, но не украинцам
Федеральный совет Швейцарии начал консультации по поправкам к миграционному законодательству, которые запретят искателям убежища и людям со статусом временной защиты выезжать за границу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.
Предложения швейцарского правительства предусматривают, что людям, получившим убежище в Швейцарии, в будущем не должно быть разрешено выезжать за границу – даже в пределах Шенгенской зоны.
Исключения предлагается делать только в ограниченных случаях – например, в случае смерти или тяжелой болезни родственников за границей или если такая поездка необходима для урегулирования юридического статуса в Швейцарии.
Также швейцарский Федеральный совет предлагает исключить из-под запрета граждан Украины, имеющих статус защиты S – они смогут ежегодно возвращаться на родину на срок до 15 дней.
Предложение направлено на внедрение решения парламента Швейцарии, принятого еще в декабре 2021 года. Его откладывали из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Ранее стало известно, что Швейцария решила с 1 ноября ограничить предоставление статуса защиты S для украинских беженцев, происходящих из семи западных областей Украины.
Напомним, в сентябре в ЕС одобрили рекомендации по выходу украинцев из статуса временной защиты.
Читайте также: Время возвращаться в Украину? Как ЕС изменит правила для украинских "беженцев" после 2026 года.