Британія відправила есмінець і вертоліт для супроводу російського військового судна

Есмінець і вертоліт Королівських військово-морських сил Великої Британії були задіяні в 48-годинній операції НАТО з відстеження російського військового корабля у британських водах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили британські ВМС у середу.

Корабель HMS Duncan, що базується в Портсмуті, за розпорядженням Обʼєднаного командування ВМС НАТО, вирушив для супроводу російського есмінця "Віцеадмірал Кулаков" через Ла-Манш.

"Це перший випадок, коли військовий корабель королівського флоту отримав завдання під прямим командуванням альянсу для такої операції, що є частиною ширших заходів з безпеки в Північній Європі", – йдеться в повідомленні.

В операції також узяв участь вертоліт Wildcat з 815-ї морської авіаційної ескадрильї, що розміщена на авіабазі британських ВМС Йовілтон, "щоб забезпечити повітряну підтримку та підтримувати спостереження за російським кораблем", додали в британських ВМС.

Супровід тривав під час руху "Віцеадмірала Кулакова" в Північному морі через Ла-Манш до острова Ушан біля узбережжя Франції. Французькі та нідерландські Військово-повітряні сили також брали участь в операції.

На початку жовтня французькі Збройні сили піднялися на борт танкера Boracay, пов'язаного з Росією, який перебував на якорі біля західного узбережжя Франції і проти якого французька влада веде розслідування.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв Росію через поломку її підводного човна "Новоросійськ", який днями сплив на поверхню біля берегів Франції.