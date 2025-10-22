Укр Рус Eng

Британія відправила есмінець і вертоліт для супроводу російського військового судна

Новини — Середа, 22 жовтня 2025, 18:14 — Олег Павлюк

Есмінець і вертоліт Королівських військово-морських сил Великої Британії були задіяні в 48-годинній операції НАТО з відстеження російського військового корабля у британських водах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили британські ВМС у середу.

Корабель HMS Duncan, що базується в Портсмуті, за розпорядженням Обʼєднаного командування ВМС НАТО, вирушив для супроводу російського есмінця "Віцеадмірал Кулаков" через Ла-Манш.

"Це перший випадок, коли військовий корабель королівського флоту отримав завдання під прямим командуванням альянсу для такої операції, що є частиною ширших заходів з безпеки в Північній Європі", – йдеться в повідомленні.

В операції також узяв участь вертоліт Wildcat з 815-ї морської авіаційної ескадрильї, що розміщена на авіабазі британських ВМС Йовілтон, "щоб забезпечити повітряну підтримку та підтримувати спостереження за російським кораблем", додали в британських ВМС.

Супровід тривав під час руху "Віцеадмірала Кулакова" в Північному морі через Ла-Манш до острова Ушан біля узбережжя Франції. Французькі та нідерландські Військово-повітряні сили також брали участь в операції.

На початку жовтня французькі Збройні сили піднялися на борт танкера Boracay, пов'язаного з Росією, який перебував на якорі біля західного узбережжя Франції і проти якого французька влада веде розслідування.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв Росію через поломку її підводного човна "Новоросійськ", який днями сплив на поверхню біля берегів Франції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Росія
Реклама: